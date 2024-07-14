Van Gölü'nde kaybolan üçüncü şahıs sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan üçüncü şahıs sağ olarak kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne giren ve kaybolan bir kişi, yaklaşık 6 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Olayın yaşandığı bölgede yapılan arama çalışmaları sonucunda diğer iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp olan kişi ise bir balıkçı teknesi tarafından tesadüfen bulunarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

14.07.2024 19:56
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Van Gölü'nde kaybolan üçüncü şahıs sağ olarak kurtarıldı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahıs yaklaşık 6 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınında Van Gölü kıyısında meydana geldi. Van Gölü'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, Müslüm Ülgen ve Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaştı. Ülgen ve Elci'nin

cenazeleri otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gölge kayıp olan Ramazan B.'yi arama çalışmaları yürüten ekipler, bir balıkçı teknesinin tesadüfen olayın yaşandığı yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bölgeden geçtiği sıra Ramazan B.'yi yaklaşık 6 saat sonra sağ olarak kurtardı. Balıkçı teknesi şahsı daha sonra ekiplere teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde şahsa yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan üçüncü şahıs sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan üçüncü şahıs sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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