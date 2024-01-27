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Van Gölü'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı - Son Dakika
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Van Gölü'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol hakimiyetindeki 'Deryalı' adlı balıkçı teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaptan Celal Pirol'un ihbarı üzerine Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'ne bağlı gemi adamları, kısa sürede tekneye ulaştı. Gemi adamları, balıkçı teknesini KB-1301 botuna bağlayarak Tatvan Feribot Limanı'na çekti.

Van Gölü\'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı
27.01.2024 - 22:36,
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Van Gölü'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı

BİTLİS - Van Gölü'nde motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol hakimiyetindeki 'Deryalı' adlı balıkçı teknesinin motoru arızalandı. Tekne bir süre sürüklenince kaptanı Celal Pirol 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından balıkçı teknesini aramaya koyulan Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'ne bağlı gemi adamları balıkçı teknesine kısa sürede ulaştı. 'Deryalı' adlı balıkçı teknesini KB-1301 botuna bağlayan gemi adamları, içerisinde kaptan Celal Pirol ve yanında bulunan Hakan Biltekin adlı vatandaşları ve balıkçı teknesini Tatvan Feribot Limanı'na çekti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Gölü'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı - Son Dakika
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