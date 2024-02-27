Van-Hakkari yolu çığ felaketi: Yaralanan 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van-Hakkari yolu çığ felaketi: Yaralanan 12 kişi taburcu edildi

Van-Hakkari yolu çığ felaketi: Yaralanan 12 kişi taburcu edildi

Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonucu şarampole yuvarlanan yolcu minibüsünde yaralanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayda hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ise defnedileceği belirtildi. Çığ nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

27.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van- Hakkari kara yoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 12 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Memihan Şengülen'in (64) cenazesi ise Adli Tıp Kurumu raporunun ardından Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Trafiğe kapatılan yolda uzun kuyruklar oluştu

Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Van-Hakkari yolu Güzeldere Geçidi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun kontrollü şekilde trafiğe açılması bekleniyor.

Öte yandan kapanan yolda yüzlerce araçlık kuyruk oluştu. - VAN

Kaynak: İHA

Hakkari, Van, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van-Hakkari yolu çığ felaketi: Yaralanan 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Van-Hakkari yolu çığ felaketi: Yaralanan 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement