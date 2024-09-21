Van-Hakkari Yolunda Tır Çarpıştı

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Van- Hakkari kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu maddi hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye kaza, bugün sabah saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi mevkisinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki yüklü tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yola savrulan araçlardaki yüklerin temizlenmesi için yol 2 saatliğine araç trafiğine kapatıldı. - VAN