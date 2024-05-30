Van\'ın Başkale ilçesinde kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

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Van'ın Başkale ilçesinde koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. 74 koyunu öldürüp, 16'sını yaralayan kurtlar, çobanların müdahalesiyle bölgeden kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sualtı Mahallesi'nin Dereboyu Mezrası'ndaki yaylada meydana geldi. Çobanların yaylada otlattığı küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı. 74 koyunu öldüren kurtlar, 16 küçükbaş hayvanı da yaraladı. Saldırıda sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. Çobanların sürü sahiplerine haber vermesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yaylaya gelen ekipler, telef olan koyunlarla ilgili rapor tuttu.

Sualtı Muhalle Muhtarı Yakup Akkaya, sabaha karşı sürü halindeki kurtların saldırısı sonucu 90'a yakın koyunun öldüğünü, yaralı koyunların da olduğunu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gelip rapor tuttuğunu söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin raporuna göre 74 koyun telef oldu. - VAN