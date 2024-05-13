Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu - Son Dakika
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu

Van\'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Belbukan bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Şeylan'ın cenazesi otopsi için Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13.05.2024 22:27
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sularında Çatak ilçesi Belbukan bölgesinde meydana geldi. Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Korucu Şeylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan Şeylan'ın yakınları hastaneye akın etti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu - Son Dakika
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