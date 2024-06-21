Van'ın İpekyolu ilçesinde araç devrildi: 2 yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan aracın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van- Özalp kara yolu üzerindeki Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Metin Dayar yönetimindeki 65 DN 344 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Fezile Dayar, bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN