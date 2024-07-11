Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Van\'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami önünde meydana geldi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

11.07.2024 21:12
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Van'ın İpekyolu ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda U.F. (37) isimli şahıs yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan şahsa yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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