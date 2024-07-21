Van\'ın İpekyolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

3.Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçilerek çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN