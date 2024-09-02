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VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Özalp- Saray kara yolu üzerinde meydana geldi. Özalp ilçesinden Sağmalı Mahallesi istikametine gitmekte olan Osman Borozan yönetiminde 08 AT 605 plakalı otomobille karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LR 1555 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi kaldırıldı. - VAN