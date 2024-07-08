Van Muradiye\'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlhan T. yönetimindeki hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN
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