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Van Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın

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Tuşba'daki Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

12.11.2024 02:03
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Van Oto Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Bölgeye toplanan kalabalık iş yerinde bulunan araçları dışarı çıkardı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında çıkan yangın korkulu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'ndeki Oto Sanayi Sitesi'nde K.Ç. isimli vatandaşa ait oto tamir dükkanında saat 21.30 sularında yangın çıktı. Yangını fark eden gece bekçisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği'nden 5 itfaiye aracı, polis, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ile tedbir amaçlı bir ambulans sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü. Yangın esnasında iş yerinde bulunan araçlar, bölgeye gelen vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarıldı. Yangının tamamen söndürülmesi ile çevredeki esnaf derin bir nefes aldı. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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