Venezuela'da 3 Yaşındaki Çocuk 6 Gün Sonra Kurtarıldı

Venezuela'da arama-kurtarma çalışmaları yürüten Ürdün ekibi, depremlerden 6 gün sonra enkazdan 3 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtardı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açarken, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalanlar için umutlar tükenmeye başlarken, Ürdün arama-kurtarma ekibi 6 gün sonra La Guaira'daki Los Corales Garden 1 adlı binanın enkazından 3 yaşındaki Klieber Moran isimli çocuğu sağ olarak kurtardı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 3 yaşındaki Moran'ın Ürdün Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından yoğun uğraşlar sonucu yıkıntıların arasından sağ çıkarıldığını duyurdu.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise, çocuğun 2 yaşında olduğunu ifade ederek, "Enkaz altında hala hayatta olan insanları bulma umuduna sıkı sıkıya tutunmalıyız. Bu sabah erken saatlerde 2 yaşında bir erkek çocuğumuz kurtarıldı ve şu anda başkent Karacas'taki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı" dedi.

Yetkililer, Moran'ın arama-kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşılan tek sağ kişi olduğunu bildirdi.

BM'den 47 ton insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, UNICEF'in 47 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdığını duyurarak, yardım malzemeleri içinde acil tıbbi bakım kitleri, güvenli doğum üniteleri, yenidoğan bakım malzemeleri ile hastalık önleme ve tedavi kitlerinin yer aldığını aktardı. - KARAKAS