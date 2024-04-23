Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı

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İstanbul'da bir vergi dairesinde gelir uzmanı ve icra memuru, vergi borcu olan kişiyi tehdit ederek rüşvet talep etti. Memurlar, rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklanırken o anlar anbean kameralara yansıdı.

23.04.2024 16:22
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İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiye, bazı memurlar tarafından rüşvet karşılığında borcunun erteleneceği teklif edildi. Mağdur, polise giderek vergi dairesinde görevli gelir uzmanı ve icra memurunun kendisini tehdit ederek rüşvet istediğini ihbar etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, rüşvet anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheliler suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda ise binlerce lira para ele geçirildi.

POLİS, RÜŞVET İDDİASI ÜZERİNE DÜĞMEYE BASTI

İstanbul'da vergi borcu olan bir kişi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek vergi Dairesi'nde görevli vergi uzmanı ile icra memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur, kendisini arayan vergi uzmanı ile icra memurunun, borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulacağını ancak bir miktar para karşılığında bu kararı erteleyebileceklerini söyleyerek rüşvet istediğini iddia etti. Bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vergi dairesinde rüşvet alan memurlara suçüstü: Üzerlerinden binlerce lira çıkan 2 şüpheli tutuklandı

TOPLAMDA 60 BİN LİRA PARA ALDILAR

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mağdur kişiyi önce arayarak 20 bin lira karşılığında hesabına bloke konulmayacağını söylediği, mağdur kişinin bu parayı verdiğini ancak şüphelilerin bu sefer de 40 bin lira para istedikleri belirlendi. Şüphelilerin, 5 Nisan'da mağdurun Esenyurt'taki iş yerine giderek paraları elden teslim aldığını öğrenen ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese gitti. Polisle iş birliği yapan mağdur, seri numaraları belli olan paraları şüphelilere ödedi. Şüpheliler parayı aldıktan sonra araçlarıyla adresten ayrıldı. Bu sırada takipte olan polis ekipleri, şüphelilerin aracını durdurarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Vergi dairesinde rüşvet alan memurlara suçüstü: Üzerlerinden binlerce lira çıkan 2 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, seri numaraları daha önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, 1 sarı zarf ile lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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