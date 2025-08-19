Veterineri Dövdüğü İddia Edilen Çifte Suçlama - Son Dakika
Veterineri Dövdüğü İddia Edilen Çifte Suçlama

19.08.2025 14:52
Adana'da veterineri dövdüğü iddia edilen çift, suçlamaları reddedip mağdur olduklarını söyledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yayla evinin önünde sokak köpeklerini besleyen veterineri dövdüğü iddia edilen karı koca, suçlamaları reddedip kendilerinin mağdur olduğunu söyledi.

Olay, cumartesi günü Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da veterinerlik yapan M.N.U (32), geçtiğimiz hafta ailesinin yanına yaylaya gitti. Burada veteriner M.N.U, komşuları avukat Y.K ve eşi F.K ile sokak köpeği besleme ve su vanasını kapatma meselesi yüzünden tartıştı.

Taraflar arasında daha sonra arbede yaşandı ve bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda annenin kaburgalarında kırık oluşurken, M.N.U'nun ve kardeşinin vücutlarının çeşitli yerleri morardı.

Asıl mağdur biziz

Olayın haber olmasının ardından avukat Y.K ve eşi F.K açıklamada bulundu. Avukat Y.K, asıl mağdurun kendileri olduğunu belirterek, "Bu şahıslar evimizi basıp 'su vanamızı kapattınız' diyerek bize bağırdılar. Biz de onları dışarı davet ettik ve kısa bir süre görüntülerdeki bayan ve annesi yüksek sesle bize küfür etmeye başladı. Akabinde köpeklerle birlikte bahçeye gelip bizi taşladılar. Daha sonra komşumuz A. beyi aradık gelip aralamasına yardımcı olmasını istedik. Köpekleri bizim üzerimize saldırdılar. Biz kimseye vurmadık, küfür etmedik" ifadelerini kullandı.

"Her türlü yalan ve iftiraya başvurdular"

F.K ise iftiraya uğradığını anlatarak, "Veteriner kadın bana 'Seni yakarım, seni öldürürüm, seni burada yaşatmam' gibi tehditler ve iftiralar attı. Beni evimde tedirgin etti. Biz kimsenin su vanasını kapatmadık. Her türlü yalan ve iftiraya başvurdular. Olayları hayvansever boyutuna çektiler. Çok basit bir meseleyi ülke gündemine getirip bizleri mağdur ettiler" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
14:40
