 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vida eksik olunca, şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik çözdü - Son Dakika
Üye Girişi

Vida eksik olunca, şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik çözdü

Kocaeli'de durdurulan bir cipte yapılan kontrollerde yakıt deposunda zulalanmış halde 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

14.12.2023 - 17:25,
Abone Ol

Vida eksik olunca, şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik çözdü

Cipin yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir cipte yapılan kontrollerde narkotik köpeği tepki verdi. Bazı vidaların eksik olması üzerine ekipler şeytanın aklına gelmeyecek zulayı buldu. Yakıt deposunda zulalanmış halde 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alınan istihbarat üzerine, Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan bir cipte narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Vida eksik olunca ekipler zulayı patlattı

Narkotik köpeği ilk olarak aracın depo kısmına tepki verdi. Ancak ekiplerin gözle yaptıkları kontrolde herhangi bir maddeye rastlanmadı. Araç hemen güvenli bir alana alınarak lifte kaldırıldı. Uzman ekiplerin kontrollerinde bazı vidalarda oynama olduğu, bazı vidaların ise eksik olduğu görülünce araç tamamen söküldü. Yapılan aramada yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 42 kilo 150 gramı likit, 69 kilo 250 gramı kristal halde olmak üzere toplamda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Vida eksik olunca, şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik çözdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, Kocaeli, Marmara, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vida eksik olunca, şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik çözdü - Son Dakika


18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti

Son Dakika
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: Vida eksik olunca, şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement