Vinçle Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Vinçle Evlilik Teklifi

Vinçle Evlilik Teklifi

Bursa'da Furkan K., vinçle sevgilisinin penceresine çıkarak evlilik teklifi yaptı.

04.10.2024 17:11
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BURSA'da Furkan K. (25), sevgilisinin 2'nci kattaki evinin penceresine vinçle çıkıp evlilik teklif etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kentte yaşayan Furkan K., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmek için farklı bir yola başvurdu. Kiraladığı vinçle kız arkadaşının evinin önüne giden Furkan K., ışıklarla süslediği sepete binip 4 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye ulaştı. Arkadaşları, ellerindeki meşalelerle Furkan K.'ye destek verirken, çalan camı açan genç kızın, sevgilisini gördüğü andaki şaşkınlığı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çiçek ve yüzükle edilen teklifi kabul eden genç kız, mutluluğunu Furkan K.'ye sarılarak gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vinçle Evlilik Teklifi - Son Dakika

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