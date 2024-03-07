Virajı alamayan otomobil 10 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil 10 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde keskin bir virajı alamayan otomobil sürücüsü, şarampole uçarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.03.2024 22:30
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Virajı alamayan otomobil 10 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü

KİLİS - Kilisin Musabeyli ilçesinde keskin virajı alamayan otomobil sürücüsü şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Musabeyli İlçesi Hüseyinoğlu Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Can yönetimindeki Renault marka 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü Ahmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü, otopsi için ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Virajı alamayan otomobil 10 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü - Son Dakika

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