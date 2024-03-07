Virajı alamayan otomobil 10 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.