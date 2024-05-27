Virajı alamayan otomobil takla attı - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil takla attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki beton bloklara çarparak takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Şule Bal'ın kullandığı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı ve beton bloklara çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.05.2024 20:52
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Virajı alamayan otomobil takla attı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki beton bloklara çarparak takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi, Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafta sonu ailesi ile birlikte plaja gitmek için yola çıkan Şule Bal'ın kullandığı 07 BDU 178 plakalı otomobil Acısu Caddesi üzerinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan beton bloklara çarpan ve takla atan araçta bulunan sürücü Şule Bal ile birlikte Melda Avara, Nazire Erbay, Umut Eren Erbay ve 6 yaşındaki Hazal Bal yaralandı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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