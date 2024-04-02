YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Virajı dönemeyen odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Virajı dönemeyen odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Geniş Video İzle

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı dönemeyen odun yüklü kamyon bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza sonrası yol temizlendi ve trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.04.2024 04:03  Güncelleme: 04:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Virajı dönemeyen odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi D-100 bağlantı yolunda virajı dönemeyen odun yüklü kamyon bariyere çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu D-100 bağlantı yolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı dönemeyen Ş.G. idaresindeki 34 VD 0461 plakalı odun yüklü kamyon bariyere çarpıp devrildi. Odunlar yola saçılırken, kamyonun kupa kısmı ezildi. Sürücü Ş.G. yaralanırken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkartılan Ş.G., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önemi alırken, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Yola saçılan odunlar ise dorseli tıra yüklendi. Temizlik çalışmaları ve kamyonun çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Marmara, Kocaeli, Ulaşım, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Virajı dönemeyen odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de kasten yaralama suçundan aranan şahıs, ailesini rehin aldı
    03:48 Kayseri'de kasten yaralama suçundan aranan şahıs, ailesini rehin aldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan bir şahıs, polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda aile yara almadan kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.

  • Kadıköy'de Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı
    03:44 Kadıköy'de Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı

    Kadıköy ilçesinde sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
    03:34 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

    Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 bağlantı yolunda virajı dönemeyen bir kamyon bariyere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yol temizlik çalışmaları yapılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı
    03:07 Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Kadıköy'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
    02:51 Kadıköy'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

    Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Salih Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, sahil yolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • Sakarya'da Boş Bir Baraka Alev Topuna Döndü
    02:33 Sakarya'da Boş Bir Baraka Alev Topuna Döndü

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir baraka, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

  • Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
    01:44 Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.


01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
00:20 Yerel seçimlere damga vurdular 81 ilden 11’inin yönetimi kadınlarda olacak Yerel seçimlere damga vurdular! 81 ilden 11'inin yönetimi kadınlarda olacak
00:05 İran’ın Şam Konsolosluğu’na düzenlenen kanlı saldırı sonrası Tahran’da protesto İran'ın Şam Konsolosluğu'na düzenlenen kanlı saldırı sonrası Tahran'da protesto
23:18 Sivas’ta seçimi kazanan BBP’li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu
22:30 Yerel seçimde 6’sı büyükşehir 29 il el değiştirdi Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
00:08 Tirebolu’da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara’nın evine silahlı taciz Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
21:54 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü
21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 04:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: Virajı dönemeyen odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement