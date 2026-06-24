Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçe kırsalında meydana geldi. Demir doğrama işinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Ramazan Erol (40), ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Erol'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Viranşehir'de Elektrik Çarpması: Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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