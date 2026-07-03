Viranşehir'de Feci Trafik Kazası! - Son Dakika
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Viranşehir'de Feci Trafik Kazası!

Viranşehir\'de Feci Trafik Kazası!
03.07.2026 16:02
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tırın kamyona çarpması sonucu 1 ölü, 1 yaralı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık Mahallesi mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen seyir halindeki 27 AZK 454 plakalı tır, yol kenarında bekleyen 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, tırda bulunan yolcu Abdullah Sert olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Abdullah Sert'in cenazesi morga kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpma anı yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle tırın parçalara ayrıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de Feci Trafik Kazası! - Son Dakika

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