Sosyal medya hesapları üzerinden lüks model cep telefonlarını paylaşıp piyasa değerinin çok daha altında vereceğini vadederek 1750 kişiyi 2 milyon lira dolandırdığı belirlenen çete çökertildi.
Çetenin başında bir sosyal medya fenomeni vardı. Başvurdukları yöntem tanıdıktı; sözde fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden lüks model cep telefonlarını paylaşıp piyasa değerinin çok daha altından vereceğini vadediyordu. Kaporayı aldıktan sonra da iddiaya göre o telefonları göndermiyordu.
Şikayetler artınca İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. 1750 kişinin aynı yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
Vurgun paraları ve uzun namlulu silahlarla poz verip "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Ekipleri operasyonuyla gözaltına alınan çete üyelerinden 4'ü tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi - Son Dakika
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.
Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değeri 2 milyon TL olarak belirlendi.
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan B.C. (19) isimli şahıs, Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ve Z.A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Bilecik Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone denetimlerinde 15 araç ve sürücüsü denetlenerek, 9 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' suçundan 13 bin 554 lira, 1 araç sürücüsüne ise 'Takograf kullanmama' suçundan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir ayda binlerce araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda bin 513 araç trafikten men edildi.
Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı ve adliyeye sevk edildi.
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