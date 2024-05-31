Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı... O anlar kamerada

Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı.

31.05.2024 21:27
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Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı... O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da aniden bastıran sağanak yağışın oluşturduğu sel sularına kapılarak sürüklenen kadını, taksici kurtardı. Sürüklenen kadının ticari taksinin içine alındığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şeyhcui Mahallesi'nde bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Ölümle burun burulan gelen 50'li yaşlardaki kadını oradan tesadüfen geçen taksici Tahsin Aydın kurtardı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşananları anlatan Aydın, "Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum" dedi.

"Ücret teklif etti, kabul etmedim"

Kurtardığı kadını evine bırakan genç taksici, "Değerli eşyalarının kurtarabildiğimiz kadarını da kurtardık. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Üniversite eğitimini bırakıp taksiciliğe başladı

Aydın, çalıştığı taksi durağında kendisini kutlayan meslektaşları tarafından günün kahramanı olarak karşılandı. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı 2. sınıftaki eğitimine ara verip bir yıl önce taksiciliğe başlayan Aydın, "Maddi ve ailevi sıkıntılardan dolayı okulumu bırakıp taksiciliğe yönelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Amasya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika

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