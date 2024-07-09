"20 köpek vuruldu" iddiası kenti karıştırdı, belediyeden jet hızında yanıt geldi - Son Dakika
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"20 köpek vuruldu" iddiası kenti karıştırdı, belediyeden jet hızında yanıt geldi

"20 köpek vuruldu" iddiası kenti karıştırdı, belediyeden jet hızında yanıt geldi

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 20 sokak köpeğinin vurularak götürüldüğü iddialarına belgelerle yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve toplanan köpeklerin sayısının 4 olduğu ifade edildi. Öte yandan hayvanların rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama bırakılacağı vurgulandı. Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Polat ise ''Hayvanlara burada gözümüz gibi bakıyoruz'' dedi.

09.07.2024 16:02
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//Haberler.com ÖZEL HABER// Ankara Mamak'ta bazı art niyetli kişi ya da kişiler tarafından başlatılan "20'ye yakın köpek vurularak götürüldü" söylentisi kentte tepkilere neden oldu. Mamak Belediyesi ise bu durum üzerine harekete geçerek köpeklerin, Mamak Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınarak rehabilite edildiğini açıkladı. Köpeklerin sayısının ise 20 değil 4 olduğu belgelerle ortaya koyuldu.

VATANDAŞA SALDIRAN KÖPEKLERİ BÖLGEDEN ALDILAR

Mamak Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, Boğaziçi Mahallesi'nde vatandaşların üzerine saldırdığı için mahalle muhtarının art arda şikayeti üzerine hem başıboş sokak köpeklerini koruma altına almak hem de vatandaşları korumak için köpekleri Kutludüğün'de bulunan Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevine götürdü.

Vurulduğu iddia edilen 20 köpeğe belediyeden belgeli yanıt: Hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz

"İFTİRA ATANLARA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK"

Ancak kimileri sokak köpeklerinin vurularak götürüldüğünü iddia etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Polat, haberlerin gerçek dışı olduğunu kaydederek, iftirayı atanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağının da altını çizdi.

Vurulduğu iddia edilen 20 köpeğe belediyeden belgeli yanıt: Hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz

"REHABİLİTE EDİLDİLER, ALINDIKLARI YERE BIRAKILACAKLAR"

Polat, "Boğaziçi Mahalle muhtarımızın sokak köpeklerinin insanları rahatsız ettiğine dair yoğun şikâyetleri üzerine bölgede çalışma başlattık. Ekiplerimiz, dört sokak köpeğini yakaladı. Ekiplerimiz, can dostları Kutludüğün'de bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevine götürerek, orada önce besledi. Ardından hayvanları muayene ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri tarafından hayvanlar rehabilite edildi ve alındıkları ortama bırakacağız. 20 köpek götürüldü iddiası yalandır" ifadelerini kullandı.

Vurulduğu iddia edilen 20 köpeğe belediyeden belgeli yanıt: Hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz

"HAYVANLARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

3 personel ile 20 köpeği yakalamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Polat, "Yaptığımız tüm çalışmaların belgesi mevcuttur. Bu iddiayı atan kişiler hakkında ispat edememeleri durumunda hukuki bir süreç başlatacağız. Hayvanlara burada gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa '20 köpek vuruldu' iddiası kenti karıştırdı, belediyeden jet hızında yanıt geldi - Son Dakika

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