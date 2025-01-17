Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada

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Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı.

17.01.2025 19:27
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Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada

RİZE - Rize'de bir şahsın silahla vurulduktan sonra hastaneye giderken bilincini kaybederek kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tartıştığı kişi veya kişiler tarafından silahla vurulduğu öğrenilen Ö.Ö. isimli şahıs, kendine ait olan 06 AE 9011 plakalı araç ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek istedi. Nerede ve neden vurulduğu henüz belirlenemeyen Ö.Ö., hastaneye yaklaştığı sırada bilincini kaybederek önce 53 AC 615 plakalı araca arkadan çarparak refüje çıktı. Refüjü de aşan araç önündeki diğer şeridi de geçerek duvara çarparak durabildi. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kasığından vurulduğu anlaşılan Ö.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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