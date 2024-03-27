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Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı, domuz ise kazada telef oldu.

Bodrum'da ana yola fırlayan yaban domuzu trafik kazasına neden oldu. 2 kamyonun, 1 motosikletin birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı, domuz ise telef oldu. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ana yolda seyir halinde giden kamyonetin önene domuz çıktı. Domuzu gören kamyon şoförü ani frene yaptı ve domuza çarptı. Arkadan gelen diğer kamyon aniden yavaşlamasıyla birlikte aynı istikamette giden 48 AKG 364 plakalı motosiklet de kamyona çarparak sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Trafik kısa bir süreliğine araçlara kapatılırken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fulya Ç. ve arkasındaki yolcu Selamet T., Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Telef olan domuz ise yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.