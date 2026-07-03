Yağ Dökülen Yolda Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Yağ Dökülen Yolda Motosiklet Kazası

Yağ Dökülen Yolda Motosiklet Kazası
03.07.2026 14:36
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Çorlu'da tırdan dökülen yağ nedeniyle motosiklet kazası meydana geldi, ekipler inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yola dökülen yağ kazaya neden oldu. Ayrı motosikletlerde seyir halinde olan arkadaş grubu, tırdan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Motosiklet sürücüleri yerde metrelerce sürüklenirken kaza anları motosiklet kamerasına yansıdı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaza, 27 Haziran Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi Ağır Bakım merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Yenidoğan (40) seyahat amaçlı gittiği Çorlu'da kullandığı motosikletiyle tırdan yola dökülen yağ nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte kaza geçirdi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yenidoğan ve arkadaşları kazayı sıyrıklarla atlatırken motosikletlerde hasar meydana geldi. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürerken tırdan dökülen yağ nedeniyle adeta buz pistine dönen yolda yaşanılan kaza motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Ebru Yenidoğan ve arkadaşlarının motosikletlerle seyir halinde olduğu, kayganlaşan yolda motosikletle kaza yaptıkları ve yerde metrelerce sürüklendikleri anlar yer alıyor. Öte yandan Yenidoğan tam ekipmanla yola çıktıkları için kazayı ucuz atlattıklarını söyledi.

"Oradan geçip bu yağı döken tırın tespiti yapılmış, şikayetçi olacağım"

Şişli'de yaşayan Ebru Yenidoğan, yaşadıklarını anlattı. Yenidoğan, "Kendi yolumda ve kendi hızımda ilerliyordum. Zaten o sırada gittiğim yol, belirli ve düşük bir hız limitine sahip bir yoldu. Uzaktan yaklaşırken ilk olarak yerde bir su birikintisi gibi bir görüntü gördüm. Su birikintisi olduğunu düşündüm; çünkü iki şeridi ve emniyet şeridini kaplamıştı. Bu kadar büyük bir alanda su birikintisi vardır diye düşündüm. Tedbirli olayım diye düşündüm. İçine girdikten sonra yağ olduğunu anladım. Motorun önü, arkası zaten yağa bulanınca sağa sola oynamaya başladı. Arkasından kurtaramayacağımı anlayıp yere düştüm. Arkamdan arkadaşım, onun arkasından başka bir taksici, başka bir motosikletli. Hep birlikte kaydık, bu şekilde gerçekleşti. Ben kendi motosikletimdeydim. Arkamda da bir arkadaşım vardı. Eşiyle ve köpeğiyle birlikte seyahat ediyordu. Biz iki motosiklettik ama bizim dışımızda da kazaya karışanlar oldu. Motosikletlerimizde maddi hasar var. Bunun dışında bizde, neyse ki çok şükür, çok fazla bir şey yok. Ufak tefek yaralanmalar, ufak tefek tutulmalar var. Ama onun sebebi de tamamen bizim bilinçli motorcular olup ekipmanlarla sürüyor oluşumuzdu. Full ekipman olarak sürdüğümüz için çok ucuz atlattık. Zaten dediğim gibi, yolun hız sınırı düşük olduğu için ve herkes bu hıza uyduğu için çok ucuz atlatıldı. Daha hızlı gidilen bir yol olsaydı gerçekten faciaya dönüşebilirdi" dedi.

"Motosikletliler tam ekipmanla yola çıkmalı"

Kazadan hemen sonra polisin ve ambulansın çok hızlı bir şekilde olay yerine geldiğini söyleyen Yenidoğan, "Arkasından Karayolları gelip yol üzerinde çalışmalara başladı. Orada polis tutanak tuttu. Tutanakla zaten ben şikayetçi olacağım. Çünkü kameralardan, daha önceden oradan geçip bu yağı döken tırın tespiti yapılmış, plaka tespiti yapılmış. Gerekli hukuki yollara da başvuracağım, sigorta da devreye girecek. Biz motosikletçiler olarak zaten kaportamız kendimiziz, bu çok klasik bir laftır. Motosiklet araba gibi değil. Bu yüzden herkes kesinlikle ilk olarak eğitimini almalı. Bunun dışında da ekipman bizim en önemli şeyimiz. Yani motosiklete para harcamadan önce ekipmana para harcayıp; tam ekipman işte kaskı, montu, pantolonu, botu, eldiveni olarak tam ekipman çıkarlarsa gerçekten bu gibi kazaları çok ucuz bir şekilde atlatabiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yağ Dökülen Yolda Motosiklet Kazası - Son Dakika

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