Yağışta Kayan Araç Hemşireye Çarptı - Son Dakika
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Yağışta Kayan Araç Hemşireye Çarptı

Yağışta Kayan Araç Hemşireye Çarptı

Küçükçekmece'de yağışlı havada kayarak hemşireye çarpan sürücü tutuklandı. Hemşire hayatını kaybetti.

14.11.2024 14:22
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İstanbul Küçükçekmece'de yağışlı havada kayan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız isimli hemşireye çarptı. Hemşire hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay anını anlatan Aile hekimi Gülcan Feza Kuşçu, "Benim hemşiremdi 15 yıldır birlikteydim. Çok tatlı çok iyi bir insandı. Görüşmediği tanışmadığı insan yoktu. Harika bir insandı ben halen daha inanamıyorum. Şoktayım hala gelecek gibi" dedi.

Olay, dün saat 17.02 sıralarında İstanbul Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ş.(19) isimli sürücü yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız isimli hemşireye çaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemşireyi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Şengül hemşire hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü E.Ş. bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Feci kaza anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay anını anlatan Aile hekimi Gülcan Feza Kuşçu, "Doktor arkadaş tarafından arandım. Güvenlik görevlisi arkadaş ona haber vermiş sizin hemşireniz yolda yatıyor diye. Koştum yanına gittim ilk önce ölü sandım. Ağzı açık gözü açık şekilde yatıyordu. Baktım solunumu yerinde kalbi çalışıyor. 112'yi aradım bu arada da bacağının ezik kopmuş olduğunu gördüm. Ambulans geldi biraz beklediler hangi hastaneye götürebiliriz diye. Sonra Kanuni hastanesine götürüldü. İç kanaması varmış kalp durması da olmuş. Ameliyata alındıktan sonra kanamayı durduramayıp hemşire hanımı kaybediyoruz" diye koştu.

"Harika bir insandı ben halen daha inanamıyorum"

Şengül hemşirenin çok iyi bir insan olduğunu söyleyen Feza Kuşçu, "Benim hemşiremdi 15 yıldır birlikteydim. Çok tatlı çok iyi bir insandı. Görüşmediği tanışmadığı insan yoktu. Harika bir insandı ben halen daha inanamıyorum. Şoktayım hala gelecek gibi. Çarpıp geri çekilmiş ve gövdeden çarptığı için büyük ihtimalle iç organ kanamaları ondan olmuş. Driftle gelen bir çocukmuş. Zaten bu bölgede tamamen driftler yapılıyormuş. Burada daha önce çok kazalar olmuş. Bunların engellenmesini istiyorum. Bizim canımız gitti başka canlar gitmesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yağışta Kayan Araç Hemşireye Çarptı - Son Dakika

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