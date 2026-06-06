Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Yağma Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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