Yağma Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yağma Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şüpheli Yakalandı

Yağma Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şüpheli Yakalandı
06.06.2026 09:37
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Gaziantep'te 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağma Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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