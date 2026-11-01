Yağmadan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi Konya'da jandarma yakaladı

Yağmadan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi Konya'da jandarma yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahla yağmadan aranan şüpheli, Konya'da jandarma ekiplerince yakalandı. Selçuklu ilçesinde eşya almaya geldiği evde yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Konya'da silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahla yağma suçundan aranan Y.K.'nin (28) adresi belirlendi. Şüpheli Y.K., Selçuklu ilçesinde saklandığı evlerden birisine eşya almaya geldiği sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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