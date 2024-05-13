Yahudi Yerleşimciler, El Halil'de Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı

Yahudi Yerleşimciler, El Halil kentinde Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 220 gündür devam ederken, Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoylarını hedef almayı sürdürüyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentindeki Tarqumiyah Kontrol Noktası'nda kentinde Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı.
Çevredekiler, tarafından kaydedilen görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin gıda taşıyan kamyona saldırdığı ve yardımları yere attığı görüldü. - BATI ŞERİA
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