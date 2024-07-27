Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı, hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı, hırsızlık anları kamerada

Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı, hırsızlık anları kamerada Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

27.07.2024 23:04
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Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı, hırsızlık anları kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şahısların kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan 20 adet suç kaydı bulunan S.A. ile 10'u 'ırsızlık' olmak üzere toplam 23 adet suç kaydı bulunan M.Ç.'yi yakaladı. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan ve 'suç eşyasını satın almak" suçundan 10 adet suç kaydı bulunan E.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken; çalınan malzemeler de eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kayseri, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı, hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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