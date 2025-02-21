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Yakınlarının haber alamadığı şahıs evde ölü bulundu

DÜZCE - Düzce'de yakınlarının haber alamadığı şahıs evde ölü bulundu.

Olay Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesinde oturan Şefik Aktaşoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kapıyı çalsa da sonuç alamayınca kapının açılması için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ekiplerin kapıyı açmasının ardından diyaliz hastası Şefik Aktaşoğlu'nu buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın kesin ölümü ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.