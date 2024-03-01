Yalova-Bursa Karayolu'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova-Bursa Karayolu'nda Otomobil Yangını

Yalova-Bursa Karayolu\'nda Otomobil Yangını

Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü aracını emniyet şeridine çekip eşi ile birlikte araçtan indi. Bir anda alev alan otomobildeki araç yangınına çevreden yetişen diğer sürücüsüler yangın tüpleri ile ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay saat 9.30 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu, Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi.

01.03.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova- Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü aracını emniyet şeridine çekip eşi ile birlikte araçtan indi. Bir anda alev alan otomobildeki araç yangınına çevreden yetişen diğer sürücüsüler yangın tüpleri ile ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay saat 9.30 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu, Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Yalova'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan 34 EA 52 47 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Sürücü ve yanında bulunan eşi otomobilden son anda inerek canlarını kurtarırken, büyüyen araç yangınına çevreden gelen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil yangını kontrol altına alındı. Otomobilde bulunan sürücü ile eşi aracın bagajındaki eşyalarını araçtan indirerek güvenli bir noktaya taşıdı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, İtfaiye, Yalova, Bursa, İtfaiye, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova-Bursa Karayolu'nda Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova-Bursa Karayolu'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement