Yalova'da 4 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
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Yalova'da 4 katlı binanın çatısında yangın

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

19.02.2024 16:16  Güncelleme: 16:22
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Yalova'da 4 katlı binanın çatısında yangın

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesindeki 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi İskele Meydanı'nda bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Bina çatısındaki bacalardan kaynaklı çıktığı öğrenilen yangında tüm çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yalova\'da 4 katlı binanın çatısında yangın
Kaynak: İHA

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