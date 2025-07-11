Yalova\'da Çocuk Parkındaki Kameralar Kırıldı

Yalova'da 4 şüpheli çocuk parkındaki güvenlik kameralarını kırdı. Polis, kırdıkları kameralara görüntüleri yansıyan şüphelileri arıyor.

Alınan bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çocuk parkında yaşandı. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için montajları yapılan ve aktif hale getirilen parktaki kameralar direklere çıkılarak tahrip edildi. Parklarda kameralara zarar veren şahıslar görüntülerden tespit edildi. Görüntülerde parka gelen 4 kişiden birinin kamera direğine tırmanarak kamerayı tahrip ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından Yalova Belediyesi kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Olayın 6 Temmuz tarihinde 01.26 saatlerinde parka gelen 4 kişi tarafından 01.34 saatlerinde yapıldığını tespit eden yetkililer, konuyu yetkili kolluk makamlarına bildirdiklerini ifade etti. - YALOVA