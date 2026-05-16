Yalova'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Düzensiz Göç Operasyonu

Yalova\'da Düzensiz Göç Operasyonu
16.05.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Afgan göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmene ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince 1 Kasım 2025 tarihinde Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı. Olayla ilgili Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda Afganistan uyruklu şahısları Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen S.Ç., O.Ç., A.A. ve A.A. isimli organizatörlere yönelik Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç., A.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:25:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.