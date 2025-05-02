Yalova\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Yalova Ro-Ro Terminali'nden Fransa'ya deniz yolculuğuyla gidecek tırın yükleme bölümüne gizlenen ve 36 saatlik deniz yolculuğu için yanlarına erzak depolayan 3 şüpheli yapılan kontrolde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün koordineli gerçekleştirdiği çalışmalarda, Fransa'ya gitmek üzere Yalova Ro-Ro Terminaline giriş yapan yüklü bir tırda yapılan kontrollerde, tırın lowbed diye tabir edilen yükleme bölümünün plastik poşet ile sarılı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede bu bölümde yurt dışına illegal yollardan çıkmak isteyen 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin yanlarında yaşam malzemesi olarak çok sayıda gıda maddesi, battaniye ve termal battaniye ele geçirildi.

Yurt dışına illegal yollardan çıkmaya çalışan şahıslarla ilgili yapılan kontrollerde, yakalanan M.K. ve S.K isimli şahısların 'Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçundan yargılandıkları ve aynı dosya çerçevesinde yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu, R.J.A.A. isimli şahsın ise yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü M.S. Göçmen Kaçakçılığı suçu çerçevesinde, yurt dışı çıkış yasaklarını ihlal eden M.K. ve S.K. ise mevcutlu olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.J.A.A. ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YALOVA