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Yalova'da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Yalova merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 6 mağdur kadın kurtarıldı ve 3 otelin idari işlem başlatıldığı belirtildi.

11.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:13
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Yalova merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ağustos 2023, 5 Ocak 2024 tarihleri arasında Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin yapmış olduğu planlı ve projeli çalışmada 8 şüpheli şahsın "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini veya Zorlama" suçunu işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla Yalova ili Çınarcık İlçesi Merkezli başta olmak üzere, İstanbul ve Kocaeli İllerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda 5'i yabancı uyruklu 1'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon çerçevesinde 45 şahsın bilgisine başvuruldu.

Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren 3 otelin fuhuş eylemlerine kolaylık veya yer temini yaptığı tespit edildi ve idari işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Yalova\'da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Kaynak: İHA
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