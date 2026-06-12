Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu
12.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınarcık'ta düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, 677 gram madde ele geçirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çınarcık'ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 677 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Çınarcık, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tevfik Özgün Güngör Tevfik Özgün Güngör:
    iyi bir operasyon olmuş ama bunların arkasında daha büyük çetelerin olması çok muhtemel, şüpheliler sadece sokak satıcısı olsa gerek bu yüzden biraz endişeliyim daha derinlemesine araştırıldığı mı bilmiyoruz ya 0 0 Yanıtla
  • Tuba Arduç Tuba Arduç:
    677 gram yakaladılar da sokakta satılan ne kadar var bunu hiç merak ettim çünkü bu rakamlar hep eksik gibi geliyor bana 0 0 Yanıtla
  • Hasan Serkan Aydemir Hasan Serkan Aydemir:
    eskiden böyle şeyler daha az görülürdü çocuklara kötü örnek olmuş zamanlar değişti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:03:38. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.