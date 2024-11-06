Yalova\'da Yapay Zeka ile Hız Denetimi

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Yalova'da, polis tarafından "Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi" ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 hafta içinde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira para cezası kesildi.

Yalova Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi, hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla "Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi" aktif olarak kullanmaya başladı.

Konuyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapay zeka desteği sayesinde hız tespiti ile beraber aynı anda dört şeritli yollarda gece-gündüz fark etmeksizin çekim yapabilen ve güzergahı kullanan bütün araçların sorgularını yapmak suretiyle sisteme gönderebilen bu cihaz ile 26 Ekim 2024 - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 TL cezai işlem uygulanmıştır. Yalova Emniyet Müdürlüğü olarak ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla görevlilerimizce güzergahımızın farklı bölgelerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere hız kontrolü denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - YALOVA