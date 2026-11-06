Yalova Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı

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Yalova Karlık Yaylası\'nda mahsur kalan 2 kişi AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı
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Yalova Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. 112 ihbarıyla bölgeye giden ekiplere ES-AK Arama Kurtarma Derneği de destek verdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD Yalova İl Müdürlüğü'nden 4 arama kurtarma personeli ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda, mahsur kalan 2 vatandaşa ulaşılarak güvenli şekilde kurtarılmaları sağlandı.

Kurtarma çalışmalarına ES-AK Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalova Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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