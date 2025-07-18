Yalvaç\'ta Drift Yapan Sürücüye Cezalardı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hükümet konağı önünde lüks aracıyla drift yapan sürücüye 74 bin 935 TL idari para cezası kesildi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün ehliyetine ise 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Yalvaç Hükümet Konağı önünde drift yaptığı belirlenen araç, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsüyle birlikte park halinde yakalandı. Araç sürücüsünün alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, aracı otoparka çekildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve araca çeşitli maddelerden toplam 74 bin 935 TL para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine trafik kuralları konusunda gerekli bilgilendirme yapıldı.

Drift anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ISPARTA