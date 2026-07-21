Yalvaç'ta Yangın Paniği - Son Dakika
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Yalvaç'ta Yangın Paniği

Yalvaç\'ta Yangın Paniği
21.07.2026 18:15
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Isparta Yalvaç'ta kovada yakılan kağıtlar alevlenerek yangın çıkardı, itfaiye müdahale etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı evin önünde kovada yakılıp söndü sanılan kağıtların tekrar alevlenmesiyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Isparta Yalvaç Saray Mahallesi Mizan Sokak'ta bulunan iki katlı kerpiç evin önünde meydana geldi. Ev sahibi S.Ö. atık olarak biriken kağıt parçalarını, evin girişindeki zeminde dilimlenmiş ağaç kütüklerinin yanında metal kovada yakarak söndürdü, daha sonra oradan ayrıldı. Söndü sanılan kağıtların tekrar alev alıp kütüklere sıçraması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta Yangın Paniği - Son Dakika

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