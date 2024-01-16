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Yan yatarak kıyıya vuran yük gemisi batma tehlikesi yaşıyor - Son Dakika
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Yan yatarak kıyıya vuran yük gemisi batma tehlikesi yaşıyor

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkan üre yüklü gemi, Romanya açıklarında kontrolden çıktıktan sonra mürettebatı tahliye edildi. Tahliye edilen gemi, Kastamonu açıklarına kadar sürüklendi. Yan yatan ve batma tehlikesi bulunan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yan yatarak kıyıya vuran yük gemisi batma tehlikesi yaşıyor
16.01.2024 - 18:21,  Güncelleme: 18:23
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Yan yatarak kıyıya vuran yük gemisi batma tehlikesi yaşıyor

Romanya'dan Kastamonu'ya sürüklenen yük gemisi, kıyıya vurdu

KASTAMONU - Trabzon Limanı'ndan Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkan üre yüklü gemi, Romanya açıklarında kontrolden çıktıktan sonra mürettebatı tahliye edildi. Tahliye edilen gemi, Kastamonu açıklarına kadar sürüklendi. Yan yatan ve batma tehlikesi bulunan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Romanya Hidrografi Ofisi'nin, Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Chornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile seyir halindeki Palau bayraklı Nordea Star isimli gemi, Karadeniz'in Romanya açıklarında yükünün bir tarafa yan yatması sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan geminin 16'sı Suriye uyruklu, 1 tanesi Mısır uyruklu olmak üzere 17 mürettebatı, Romanya açıklarında tahliye edildi. Ardından sürüklenmeye başlayan gemi, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyüne kadar geldi. Kıyıda yan yatan geminin batma tehlikesi olduğu öğrenilirken, geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Geminin kıyıya kadar sürüklenmesi üzerine bölgede TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de tedbir amaçlı devriye atarak, kontrollerini sürdürüyor.

Cide İlyasbey Köyü Muhtarı Ahmet Sevinç, "Gemi, dün akşam kıyıya yanaştı. Dün akşam itibariyle buraya gelmiş. Gemi gübre yüklü, yüklü olduğu içinde yükü kayma yapmış. Nasıl olacak bilemiyorum ama bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Gemi yan yatmış, şu anda da batma tehlikesi bulunuyor. Geminin yükü tamamen bir tarafa doğru yatmış, batma tehlikesinde" dedi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, yan yatan geminin yüzer vaziyete getirilerek armatöre teslim edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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