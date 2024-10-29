Yanan Araçtan Cep Telefonunu Almaya Giren Kişi Kamerada

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Cep telefonunu almak için yanan aracın içine böyle girdi

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki otomobil alev aldı. Bir kişinin yanan otomobilin içerisine girerek cep telefonunu aldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde seyir halindeki 78 78 BU 698 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yanan araca vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek, alevleri söndürdü.

Öte yandan, bir kişinin iddiaya göre cep telefonunu almak için yanan otomobilinin içine girdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.