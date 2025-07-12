Yangın Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Başkanı Duygularını Paylaştı

Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Benim evlatlarım dışarıya çıktı, çocukların çığlıklarını duyunca gözünü karartarak o ateşin içine girdiler" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 5'inci gününde sanık savunmaları tamamlandı. Yangın faciasının 6. gününde sanık savunmalarının ardından müşteki beyanlarına geçildi.

Oğlu tekrar alevlerin içine girmişti

Grand Kartal Otel yangınının ilk anında kurtulan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay (25) ile arkadaşı makine mühendisi Alp Mercan'ın (25) mahsur kalanları kurtarmak için tekrar içeriye girince yaşamını yitirdi.

"Defalarca yangına uygunluk belgesi veriliyor"

Otelin yapıldığı ilk yıllardan itibaren yangına uygunluk belgesi verildiğinin altını çizen Danıştay 9. Daire Başkanı Gençbay, "Otel yapıldığı ilk yıllardan itibaren, arka kısmına itfaiye aracı giremiyor. Bu şekildeki bir otele defalarca yangına uygunluk belgesi veriliyor. Yapıldığı andan bugüne kadar belediye tarafından veriliyor" dedi.

"Biz artık sizlerle hasımız ama sizden de mertlik bekliyoruz"

Sanık yakınlarının ağza alınmayacak küfürler ettiklerini söyleyen Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Ölen canlarımıza Allah'tan rahmet kalanlarımıza acil şifalar diliyorum. 5 gün boyunca arka tarafta duruşmayı izledim. Biz buraya mahalle kavgasından dolayı gelmedik. Emanet ettiğimiz canlarımızı, emanet ettiğimiz için geldik. Burada yüreği yanan insanlar, bir kavganın sonucu olarak buraya gelmedi. Misafir olarak gittikleri otelde ev sahipleri konumunda olanlar tarafından gece yarısı uykularında katledildiler. Ben dudak okumayı çok iyi bilirim sanık yakınları ağza alınmayacak küfürler ettiler. Biz artık sizlerle hasımız ama sizden de mertlik bekliyoruz" dedi.

"Çok üzüldüm kızınız (Elif Aras) ayakları üşümüş"

Oğlu ve oğlunun arkadaşının hiç tanımadığı insanların canlarını kurtarmak için kendilerini alevlerin içine attığını söyleyen Gençbay, "Benim evlatlarım dışarıya çıktı ama o içerideki çocukların çığlıklarını duyunca gözünü karartarak o ateşin içine girdiler. İntörn doktordu ama insanlığı daha öndeydi. Cenazelerini 10.katta bulabildim. Çok üzüldüm damadınız (Emir Aras) merdivenle sundurmaya çıkarken elini kesmiş, çok üzüldüm kızınız (Elif Aras) ayakları üşümüş. Ama bizim evlatlarımız hiç tanımadığı insanlar için canlarını verdiler. Bu duruşma esnasında dehşete düştüğüm bir an daha var buraya da yeğenini kaybetmiş bir teyze aynı zamanda avukat diyorki, 'Sizin misafirleriniz otelinizde sizin hatalarınız yüzünden öldü, pişmanlığınızı dile getirmek istemez misiniz?' diye soruyor. Allah rızası için, 'pişmanım', 'üzgünüm' deyin. Ben böyle bir durumda olsam o otelin 13'üncü katından kendimi aşağı atarım" ifadelerine yer verdi.

"Turizm Bakanı, Adalet Bakanı'na, 'O işler senin dediğin gibi olmuyor sayın Bakan' demek istiyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Kamu görevi yürütenler dahil herkes yargı denetimine tabidir" sözlerini hatırlatan Gençbay, bakanlık yetkililerinin soruşturulmasının izin verilmemesine ilişkinde, "Dünyada kayıtlara geçmiş 6'ncı büyük otel yangını. Bu organize kötülüğün içerisinde işletme sahipleri, yöneticileri, bu işletmeye hizmet sunan kişiler, belediye ve özel idare yetkilileri bu dosyada yargılanmaktadırlar. Bilirkişi raporlarında belirtilen Turizm Bakanlığı denetimden ve gözetimden sorumlu yetkililer bu kötülüğe iştirak eden yetkililerin başında gelmektedir. Yine Çalışma Bakanlığı yetkilileri var. Başsavcılığımız ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız bu yetkilileri soruşturmak için izin verilmesini istedi. Sürecin başında daha bilirkişi raporu çıkmadan bizim tarafımızdan İçişleri, Çalışma ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ederek yetkililerin soruşturulmasını ve gerekli soruşturma izinlerinin verilmesini talep ettik. Süreç devam ederken Turizm Bakanlığı kendi müfettişlerinden iki kişiyi görevlendirerek, sözüm ona düzenlemiş olduğu raporla soruşturma izni vermeme kararı aldı. 1 ay sonra ikinci kez soruşturma izni verilmesi talep edildi. 10 gün sonra yine izin verilmedi" dedi.

" Adalet Bakanlığı'na mesaj mı vermek istiyor?"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Kamu görevi yürütenler dahil herkes yargı denetimine tabidir" sözlerini hatırlatan Gençbay, "Şimdi soru şu Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor? Adalet Bakanlığı'na mesaj mı vermek istiyor? 'O işler senin dediğin gibi olmuyor sayın Bakan, benim kıymetlilerimi yargılama dahil edemezsin' mi? demek istiyor" diye konuştu. - BOLU