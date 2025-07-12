Yangın Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Başkanı Duygularını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yangın Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Başkanı Duygularını Paylaştı

Yangın Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Başkanı Duygularını Paylaştı
12.07.2025 17:12  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yangınla ilgili davanın duruşmasında duygusal anlar yaşadı. Gençbay, otelin yangına uygunluk belgeleri olduğunu ancak yangın güvenliğinin sağlanmadığını belirtti.

Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Benim evlatlarım dışarıya çıktı, çocukların çığlıklarını duyunca gözünü karartarak o ateşin içine girdiler" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 5'inci gününde sanık savunmaları tamamlandı. Yangın faciasının 6. gününde sanık savunmalarının ardından müşteki beyanlarına geçildi.

Oğlu tekrar alevlerin içine girmişti

Grand Kartal Otel yangınının ilk anında kurtulan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay (25) ile arkadaşı makine mühendisi Alp Mercan'ın (25) mahsur kalanları kurtarmak için tekrar içeriye girince yaşamını yitirdi.

"Defalarca yangına uygunluk belgesi veriliyor"

Otelin yapıldığı ilk yıllardan itibaren yangına uygunluk belgesi verildiğinin altını çizen Danıştay 9. Daire Başkanı Gençbay, "Otel yapıldığı ilk yıllardan itibaren, arka kısmına itfaiye aracı giremiyor. Bu şekildeki bir otele defalarca yangına uygunluk belgesi veriliyor. Yapıldığı andan bugüne kadar belediye tarafından veriliyor" dedi.

"Biz artık sizlerle hasımız ama sizden de mertlik bekliyoruz"

Sanık yakınlarının ağza alınmayacak küfürler ettiklerini söyleyen Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Ölen canlarımıza Allah'tan rahmet kalanlarımıza acil şifalar diliyorum. 5 gün boyunca arka tarafta duruşmayı izledim. Biz buraya mahalle kavgasından dolayı gelmedik. Emanet ettiğimiz canlarımızı, emanet ettiğimiz için geldik. Burada yüreği yanan insanlar, bir kavganın sonucu olarak buraya gelmedi. Misafir olarak gittikleri otelde ev sahipleri konumunda olanlar tarafından gece yarısı uykularında katledildiler. Ben dudak okumayı çok iyi bilirim sanık yakınları ağza alınmayacak küfürler ettiler. Biz artık sizlerle hasımız ama sizden de mertlik bekliyoruz" dedi.

"Çok üzüldüm kızınız (Elif Aras) ayakları üşümüş"

Oğlu ve oğlunun arkadaşının hiç tanımadığı insanların canlarını kurtarmak için kendilerini alevlerin içine attığını söyleyen Gençbay, "Benim evlatlarım dışarıya çıktı ama o içerideki çocukların çığlıklarını duyunca gözünü karartarak o ateşin içine girdiler. İntörn doktordu ama insanlığı daha öndeydi. Cenazelerini 10.katta bulabildim. Çok üzüldüm damadınız (Emir Aras) merdivenle sundurmaya çıkarken elini kesmiş, çok üzüldüm kızınız (Elif Aras) ayakları üşümüş. Ama bizim evlatlarımız hiç tanımadığı insanlar için canlarını verdiler. Bu duruşma esnasında dehşete düştüğüm bir an daha var buraya da yeğenini kaybetmiş bir teyze aynı zamanda avukat diyorki, 'Sizin misafirleriniz otelinizde sizin hatalarınız yüzünden öldü, pişmanlığınızı dile getirmek istemez misiniz?' diye soruyor. Allah rızası için, 'pişmanım', 'üzgünüm' deyin. Ben böyle bir durumda olsam o otelin 13'üncü katından kendimi aşağı atarım" ifadelerine yer verdi.

"Turizm Bakanı, Adalet Bakanı'na, 'O işler senin dediğin gibi olmuyor sayın Bakan' demek istiyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Kamu görevi yürütenler dahil herkes yargı denetimine tabidir" sözlerini hatırlatan Gençbay, bakanlık yetkililerinin soruşturulmasının izin verilmemesine ilişkinde, "Dünyada kayıtlara geçmiş 6'ncı büyük otel yangını. Bu organize kötülüğün içerisinde işletme sahipleri, yöneticileri, bu işletmeye hizmet sunan kişiler, belediye ve özel idare yetkilileri bu dosyada yargılanmaktadırlar. Bilirkişi raporlarında belirtilen Turizm Bakanlığı denetimden ve gözetimden sorumlu yetkililer bu kötülüğe iştirak eden yetkililerin başında gelmektedir. Yine Çalışma Bakanlığı yetkilileri var. Başsavcılığımız ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız bu yetkilileri soruşturmak için izin verilmesini istedi. Sürecin başında daha bilirkişi raporu çıkmadan bizim tarafımızdan İçişleri, Çalışma ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ederek yetkililerin soruşturulmasını ve gerekli soruşturma izinlerinin verilmesini talep ettik. Süreç devam ederken Turizm Bakanlığı kendi müfettişlerinden iki kişiyi görevlendirerek, sözüm ona düzenlemiş olduğu raporla soruşturma izni vermeme kararı aldı. 1 ay sonra ikinci kez soruşturma izni verilmesi talep edildi. 10 gün sonra yine izin verilmedi" dedi.

" Adalet Bakanlığı'na mesaj mı vermek istiyor?"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Kamu görevi yürütenler dahil herkes yargı denetimine tabidir" sözlerini hatırlatan Gençbay, "Şimdi soru şu Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor? Adalet Bakanlığı'na mesaj mı vermek istiyor? 'O işler senin dediğin gibi olmuyor sayın Bakan, benim kıymetlilerimi yargılama dahil edemezsin' mi? demek istiyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Danıştay, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Başkanı Duygularını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için başvuru DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

16:20
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
19:44
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
19:29
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
19:24
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
19:16
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
19:10
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 17:23:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Başkanı Duygularını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.