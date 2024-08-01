Yangın kulesi, köyün küle dönmesini engelledi - Son Dakika
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Yangın kulesi, köyün küle dönmesini engelledi

Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te, evin çatısını küle çeviren yangın korku dolu anlara sebep oldu. Herkesin seferber olduğu yangına, yangın kulesinin ihbarı üzerine kısa sürede müdahale edilmesi etkili oldu.

01.08.2024 18:45
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Yangın kulesi, köyün küle dönmesini engelledi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te, evin çatısını küle çeviren yangın korku dolu anlara sebep oldu. Herkesin seferber olduğu yangına, yangın kulesinin ihbarı üzerine kısa sürede müdahale edilmesi etkili oldu.

Olay, Bursa'nın Keles ilçesi Delice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının bacısından çıktığı düşünülen alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Korku dolu anların yaşandığı anlarda yangın kulesinden görülen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kömür Şefleri Keles İşletmesi, Keles Belediyesi ve köylülerin büyük çabası sonrası alevler yayılmadan söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın kulesi, köyün küle dönmesini engelledi - Son Dakika

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