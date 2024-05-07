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Yangına erken müdahale edildi, çiftçinin emeği kül olmaktan kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle saman balyalarının tamamı yanmaktan kurtarıldı.

Yangın, Kırıkkale'de Çullu Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan mandırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özdoğan'a ait saman balyaları henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makinalarının da desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin erken müdahalesiyle saman balyalarının tamamı yanmaktan kurtarıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.